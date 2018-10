Gurbetçinin gözdesi Antalya oldu

Turizmin başkenti Antalya, inşa edilen markalı konut projeleri ile gurbetçilerin de ilgi odağı oldu. Gayrimenkul şirketlerinin yurtdışında gerçekleştirdikleri tanıtım atakları meyvesini veriyor. Yabancı yatırımcıların yanı sıra gurbetçiler de geleceğe dönük yatırımlarında İstanbul’dan sonra Antalya’yı tercih ediyor. Bölgedeki en büyük proje ise Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Kepez’deki yeni şehir, Sur Yapı imzasıyla 9 aydır yükseliyor. Değerleme uzmanlarına göre turizmle ön plana çıkan Antalya, yapılan ticaret ve sağlık yatırımlarıyla birlikte gayrimenkul sektöründeki olumlu gelişmelere de ev sahipliği yapacak. Buna bağlı olarak da bölgedeki gayrimenkul projelerinin tercih edilme potansiyelinin artması bekleniyor.

Yatırımlarla cezbediyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme’den Teminat Değerleme Yöneticisi Halil Esendal, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, son yıllarda ticaret ve sağlık alanında yapılan yatırımlarla Antalya’nın tercih edilirlikte üst sıralara yerleştiğine dikkat çekti. Devam eden çevre yolları projeleri, ticaret ve sağlık alanında yapılan yatırımlar ve kentsel dönüşüm çalışmalarının bölgeye nüfus çeken faktörler arasında sıralandığını kaydeden Esendal, ’’Ayrıca, planlaması yapılan Şehir Hastanesi de önemli bir mega proje olarak nitelendirilebilir. Bu projelerle birlikte, kentsel dönüşüm projeleri, yayalaştırma projeleri, arsa stoku gibi faktörler bölgelerin tercih edilirliğine etki etmektedir. Şehrin merkezindeki arsa stokunun azalması ve yapılan yatırımlar yeni yapılaşma alanlarının şehir dışına doğru kaymasını sağlamıştır’’ dedi. Esendal sözlerini şöyle sürdürdü:

Kepez’in yıldızı parlıyor

-Konut bölgesi olarak tercih edilen bölgelerin başında, kentsel dönüşüm projeleri ile ön plana çıkan Kepez Santral mahallesi, nitelikli konut projeleri ile bilinen Duacı, Göçerler, Göksu mahalleleriyle Konyaaltı sahil yolu bölgesi, havalimanı bölgesi, villa tarzı yapılaşmaların da olduğu Döşemealtı ilçesi gelmektedir.

-Duacı ve Göçerler mahallelerinde bulunan nitelikli konut projeleri, şehrin kalabalığından uzakta, merkeze göre daha yüksek rakımda ve şehir manzarasına sahip olması nedeniyle tercih edilmektedir. Ayrıca, bu bölgede planlaması yapılan Şehir Hastanesi’nin tamamlanması ile bölgeye olan ilginin daha da artacağı düşünülmektedir.

-Göksu ve Altınova mahallerinde, merkeze kısmen uzak olmalarına karşın sosyal ihtiyaçların giderilmesi konusunda yatırımlar yapılarak büyük mesafe kat edildiği görülmektedir. Bu bölgelerde, birkaç bloklu site tarzı yapılar yoğunlukta olup bölgedeki AVM projeleri gibi yatırımlar dikkate çekmektedir. Ayrıca, havalimanına olan yakınlığı ve ulaşım projeleri sayesinde tercih edilirliği daha da artmıştır.

-Konyaaltı sahil bölgesinde, yayalaştırma projesinin başlatılması ve bölgede boş arsa stokunun bulunması lüks konut inşaatının önünü açmıştır. Şehrin üst gelir grubuna yönelik inşa edilen bu yapılar oldukça nitelikli olup şehirdeki diğer yapılara göre deniz manzarası en önemli avantajıdır.

-Kepez’de Batı Vilayeti olarak adlandırılan Kültür, Gülveren, Ahatlı mahalleleri ve çevresi üniversiteye yakınlığı sebebiyle genellikle öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Sütçüler mahallesi ise tamamlanma aşamasında olan Antalya Devlet Hastanesi’ne yakınlığı sebebiyle tercih sebebidir. Bu bölgelerde, genelde apartman tarzı yapılaşmalar yaygın olup apart konseptinde ihtiyaca yönelik yapılaşmaların da olduğu göze çarpmaktadır.

-Döşemealtı bölgesinde ise, villa, müstakil ve nitelikli site tarzında yapılaşmalar yaygın olup, şehirden uzak yaşam ve tatil amaçlı kullanım isteyenlerin ihtiyaçlarına karşılık vermektedir.

-Bölgenin konut ağırlıklı yapılaşmanın ağırlıklı olduğu merkez ilçelerinde, standart tarzda konut projeleri incelendiğinde tablodaki değerler karşımıza çıkmaktadır. İnşaat kalitesi, konsept, büyüklük, manzara ve kullanım alanı büyüklüğüne göre değerlerin daha da yukarıya çıkabildiği görülmektedir.

Ödüllü “Akıllı Kent” projesi

Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı’nın Antalya’da inşa ettiği akıllı dönüşüm projesinin şehrin gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Avrupa Birliği’nin 2020 programında “Akıllı Kent” olmak için yarıştığı 17 proje arasında ilk üçe girmeyi başaran proje ayrıca, sürdürülebilir yeşil tasarım ürünlerini onurlandırmak amacıyla verilen Green GOOD DESIGN Ödülü’ne de layık görüldü. Management Plus tarafından her yıl organize edilen “5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi”nde ise, “En iyi Dönüşüm Projesi” seçilen projenin detaylarını yarın Patron Sözü sayfamızda Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas anlatacak.