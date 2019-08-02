0553 313 94 23

Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu

02 Ağustos 2019 Cuma 12:43
Gurbetçilerin "dönüş" yolculuğu başladı

EDİRNE (AA) - Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kapıkule'nin girişinde yaşanan yoğunluğu önlemek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli önlemler aldı.

Polis ekipleri, sınır kapısı önünde oluşan yoğunluğun kısa sürede azalması ve araçların düzenli şekilde işlemlerini yapabilmesi için yönlendirme yaptı.

- "İçimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik"

Almanya'ya dönen Tunay Zağalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilin çabuk geçtiğini söyledi.

Yıllık iznini her yıl Türkiye'de geçirdiğini belirten Zağalı, "Dönüş yapıyoruz, içimiz buruk ama ne yapalım gurbetlik olunca böyle oluyor. İnsan doğduğu yerde değil doyduğu yerde yaşıyor. Yozgat'tan çıktık Kapıkule'ye vardık. Geri dönüş için büyük bir konvoy var göründüğü gibi. Geri dönüş başladı. İçimizdeki en büyük sızı da Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirememek. Çocuklarımız Almanya'da, iznimiz bitti mecburen dönüş yapıyoruz." diye konuştu.

Almanya'ya giden Kasım Cevleyen de tatilde bol bol para harcadığını dile getirerek, "Memleket kalkınsın diye elimizden gelen her şeyi yaptık. Türkiye varsa biz varız. Kuşadası, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Sakarya'yı gezdik. Her gezdiğimiz yerde de alışveriş yaptık, memleketimiz kalkınsın diye. Tatil bizim ihtiyacımız ama biz memleketimizi düşünerek geliyoruz. İspanya'ya da tatile gidebilirdim ama vatanımıza geldik." ifadelerini kullandı.

- Gelen gurbetçi sayısı arttı

Öte yandan, yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek için yola çıkan gurbetçiler de sınır kapılarından giriş yapmaya devam ediyor.

Geçen yıl temmuz ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 944 bin 940 gurbetçi Türkiye'ye giriş yaparken, bu yıl temmuz ayında 1 milyon 10 bin 204 gurbetçi giriş yaptı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:43
  1. Almanya
  2. dönüş yolunda
  3. gurbetçiler
  4. Kapıkule Sınır Kapısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç başlaması...
    1. TFF Başkanı konuştu: Sezonun geç..
    2. DPÜ’nün akademik ve idari..
    3. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı..
    4. Sıcak havalarda isiliğe dikkat
    5. Jandarmadan silah tacirine operasyon
    6. Saadet Partisi Konya Milletvekili..
    7. Leyla Yaman, Milli Takımda
    8. Şehit eşinden AYM’ye tepki
    9. TİGEM’in 77 tayı görücüye çıkıyor
    10. "Gayret ettik, çalıştık, yılları boşa..
    11. İHH'dan Pakistan'a 8 mobil klinik
    12. Büyükşehirden özel öğrencilere spor..
    13. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde..
    14. Konyaaltı Belediyesi personeline..
    15. Türkiye Finans kira sertifikası..
    16. Isparta’da saman yüklü tırın kupası..
    17. Yeni Malatyaspor, Partizan maçı..
    18. Turgutlu Belediye Meclisi canlı..
    19. İstanbul’da 23 kaçak göçmen yakalandı
    20. 32 kişilik kadroya bin 565 kişi..
    21. Bilecik’te trafiğe kayıtlı araç sayısı..
    22. Doğan Kasadolu’nu HSK haklı buldu
    23. Bizim çocuklar spor kulübü kuruldu
    24. Yüz estetiği ile 10 yaş gençleşin
    25. Eyüpsultan’da açık hava sinema..
    26. ANALİZ - Kongo’nun kobalt zenginliği..
    27. İzmir'de çocuğuna tekme atan baba..
    28. Aranan şüpheli işe başlayınca yakayı..
    29. Akçakoca'da doğal afetin zararları..
    30. Belediye Kütahyaspor’dan stoper..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin