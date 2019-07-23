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Gurbetçilerin bilmediği kanun başlarına dert oluyor

Almanya’dan memleketi Tokat’a gelen gurbetçi Ahmet Temam ruhsat sahibinin araçta olmaması nedeniyle aracı bağlanarak ceza yazıldığını ifade ederek, “Yurt dışından gelenlerin birçoğu kanunu bilmiyor" dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 10:15
Gurbetçilerin bilmediği kanun başlarına dert oluyor

Almanya’dan memleketi Tokat’a gelen gurbetçi Ahmet Temam ruhsat sahibinin araçta olmaması nedeniyle aracı bağlanarak ceza yazıldığını ifade ederek, “Yurt dışından gelenlerin birçoğu kanunu bilmiyor" dedi.


Almanya’dan Türkiye’ye Kapıkule sınır kapısından giriş yapan Ahmet Temam, ruhsat sahibi olan gelini ve oğlunu yolcu otobüsü ile Antalya’ya tatile gönderirken kendisi de eşi ile memleketi Tokat’a yıllık izinlerini geçirmeye gitti. Tokat’ta yeğeninin kullandığı yabancı plakalı araçla radara giren gurbetçi, trafik ekipleri tarafından durduruldu. Uygulamada ruhsat sahibinin otomobilde bulunmaması nedeniyle ceza yazılarak araç trafikten men edildi. Oğlu ve gelini tatilden döndükten sonra Amasya’ya giderek gümrükten işlemlerini yaptıran Ahmet Temam, aracını yedieminden teslim aldı. Yaklaşık 5 bin lira ceza ile birlikte zamanın çoğunu araç işlemleri için geçirdiğini belirten Temam, kendisi gibi gurbetçilerin de hataya düşmemesi için uyarılarda bulundu. Temam, “Bunun olmasını hiç istemezdim ben buraya tatil yapmak, ailemi yakınlarımı görmek için geldim. Yurt dışından gelenlerin birçoğu kanunu bilmiyor. Türkiye Gümrük Kanununa göre; birinci sınıf akraba olmadığımdan dolayı aracı kullanma şansım yokmuş. Gelinimin arabasını ben kullanamıyormuşum. Bu nedenle bize ceza kestiler. Gurbetçiler olarak lütfen bu konuya dikkat edelim ceza almayalım. Gümrükte bu anlamda bir bildirim verilmedi” dedi.



7 gün içinde Almanya’ya dönmesi gerekiyor


Kanunu bilmediği için uygulamadan dolayı mağdur duruma düştüğünü ileri süren Temam, “Türkiye’ye 1.5 aylığına geldim. Başımdan bu olaylar geçince iznimi iki hafta kısalttım. Arabayı aldıktan sonra da bize bir gün verdiler, 7 gün içerisinde bu arabanın ve sahibinin Türkiye’den çıkması gerekiyor. Lütfen bu hususlara dikkat edelim” diye konuştu.



Kanuna göre araçta ruhsat sahibin bulunması gerekiyor


Yabancı plakalı araçları kimlerin kullanabileceği konusunda ise 4458 sayılı Gümrük Kanununun 238 ve duruma göre 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/9’uncu maddesi ve ilgili yönetmelikte şu bilgilere yer veriliyor; Yabancı plakalı araçları Türkiye’de yalnızca araç sahibi, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan araç sahibinin eşi, anne babası veya çocukları kullanabilir. Bunun dışında ancak, yolculuk süresince araç sahibinin de taşıtta bulunması kaydıyla başkaları tarafından kullanılmasına izin verilir. Bu araçların sahipleri vekaletname vererek taşıtlarını başkasının kullanımına bırakamazlar.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:15
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