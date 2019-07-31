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"Gurbetçilerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz"

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, sınır kapılarından Türkiye'ye gelen gurbetçileri kentte en iyi şekilde ağırladıklarını belirtti- Recep Zıpkınkurt:- "Hiçbir otelimizde yer yok. Otellerimiz, pansiyonlarımız her taraf dolu. Yeter ki biz gurbetçilerimize iyi davranalım, farklı fiyatlar uygulamayalım, şikayet almayalım"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:06
"Gurbetçilerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz"

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçileri en iyi şekilde ağırladıklarını bildirdi.

Zıpkınkurt, ETSO toplantı salonunda yaptığı açıklamada, Edirne'nin turizm potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'de en fazla turist ağırlayan üçüncü şehrin Edirne olduğunu belirten Zıpkınkurt, "Bugünlerde gümrük kapılarımız gurbetçilerin yurda gelişleri dolayısıyla yoğun şekilde çalışıyor. Bu konuda birçok çalışma yapılıyor. Sınır kapısında işlemlerini yaptıran gurbetçilerimizle konuşuyoruz. 'Selimiye Camisi'ne nasıl giderim, nerede yemek yerim?' gibi birçok soruyla karşılaşıyoruz. Bu nedenle biz de kenti tanıtan yüz binlerce broşür bastırdık. Yurda girişi sırasında gurbetçilerimize dağıtıyoruz." diye konuştu.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinin peronlarda gurbetçilere broşür dağıttığını ve kentle ilgili bilgi verdiğini ifade eden Zıpkınkurt, sabah erken saatlerde dahi Kapıkule Sınır Kapısı tarafından kente girişte gurbetçi araçlarının yoğunluk oluştuğunu dile getirdi.

Gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluğun devam ettiğini aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Saat 06.15'te kente girişin olduğu Gazi Mihal Köprüsü virajının tıkandığını gördüm. Gazi Mihal Köprüsü'nün Alman plakalı araçlardan iki sabahtır tıkandığını gördük. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Şehre demek ki biz gurbetçilerimizi sokabiliyoruz. Hiçbir otelimizde yer yok. Otellerimiz, pansiyonlarımız her taraf dolu. Yeter ki biz gurbetçilerimize iyi davranalım, farklı fiyatlar uygulamayalım, şikayet almayalım. Gurbetçilerimiz girişte nasıl gezip alışveriş yapıyorlarsa, dönüşte de aynı şekilde kente uğrasınlar. Gurbetçilerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz."

Zıpkınkurt, Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş yapmak için Edirne'ye gelen turistler için gurbetçilerin geldiği sezonda ayrı bir peron çalışması yapılabileceğini vurguladı.

- "Kapıkule yakınına kurulan alışveriş çadırına ihtiyaç yok"

Başkan Zıpkınkurt, Kapıkule Sınır Kapısı yakınına kurulan alışveriş çadırını desteklemediklerini dile getirdi.

Her zaman yerli esnafın yanında yer aldıklarını anlatan Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Edirne Ticaret ve Sanayi Odası olarak başından beri çadırın Edirne esnafına zarar vereceği konusunda açıklamalarımız var. Edirne'nin bu çadırın kurulmasına ihtiyacı yok. Çadır Edirne'ye çok fazla değer kazandırmayacak, çok fazla bir katma değeri olmayacak. Çadır yurt dışından gelen insanların veya sınır kapısında sıra bekleyen insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şey olabilir mi, tartışılır, konuşulur. Edirne o kadar zengin ve güzel bir kent ki Edirne'nin alışveriş çadırıyla kaybedecek zamanı yok."

Zıpkınkurt, Edirne'nin güzellikleri ve tarihi ön plana çıkarılırsa çok daha güzel işler yapılmış olacağını belirtti.

Kapıkule yakınında kurulan çadırda satılan ürünlerin incelenmesi gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, "40 gün sonra bu çadır sökülecek ve gidecek. Ayıplı bir mal satılırsa, bu malı alan kime müracaat edecek? Kiminle irtibat kuracak. Ayıplı malı alan 'Ben Edirne'de kandırıldım' diyebilir. Biz Edirne'nin imajını düşünüyoruz, kişilerin ticaretini düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, ETSO yönetim kurulu üyeleri, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve iş insanları katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 13:06
  1. alışveriş çadırı
  2. ETSO
  3. gurbetçiler
  4. Kıpıkule Sınır Kapısı

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