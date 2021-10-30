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Avrupa Gurbetçilere yönelik Armin Lashet’ten dikkat çeken açıklama: O insanlar bizim ülkemizi kalkındırdı
Avrupa

Gurbetçilere yönelik Armin Lashet’ten dikkat çeken açıklama: O insanlar bizim ülkemizi kalkındırdı

Türkiye’den Almanya’ya iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet, 60 yıl önce Almanya’ya gelen Türk işçilerinin Almanya’ya yaptıkları katkının takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 02:06:00 -
Gurbetçilere yönelik Armin Lashet’ten dikkat çeken açıklama: O insanlar bizim ülkemizi kalkındırdı

TÜRKİYE Araştırmalar Merkezi’nin (TAM) Türkiye ile Almanya arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı dolayısıyla Düsseldorf’ta düzenlediği etkinlikte konuşan Laschet, “60 yıl önce ülkemize çalışmaya gelen o insanlar bizim ülkemizi kalkındırdılar. Onlar bize ait ve takdiri edilmeyi herkesten çok hak ediyorlar. Ben de buradan bir kez daha hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

‘Anıt ve hatıra yerleri yapmalıyız’

Laschet, 10 yıl sonra Almanya’da birinci kuşak neslin belki de kalmayacağına işaret ederek, “Ülkemize çalışmaya gelen birinci kuşağın gelecek nesiller tarafından tanınması, bilinmesi için daha fazla anıt veya hatıra yerleri yapmalıyız. Onları belki bu şekilde takdir edebiliriz” diye konuştu. Türkiye’den o dönem Almanya’ya çalışmaya gelen herkesin ülkesinde bir işi olduğuna dikkati çeken Laschet, şunları söyledi: “Bir müddet sonra iş gücü alımı durduruldu. Bu sefer aile birleşimleri başladı. Ama biz hâlâ burada kalıcı olduklarını kabullenmek istemedik ve hâlâ misafir işçi gözüyle baktık. O insanlar Almanya’da biraz para kazanıp tekrar dönmeyi planladılar ancak bambaşka bir hayat sahibi oldular. Almanya bu insanları 2000’li yıllara kadar hâlâ misafir olarak gördü. Ondan sonra bu insanların uyumu eğitimi konuşulmaya başlandı.”

‘Erdoğan coşkuyla karşılandı’

Türklere 1980’li yıllarda ülkelerine geri dönmeleri için prim teklif edildiğini aktaran Laschet, “Biz Almanlar bunun iyi olduğunu düşündük hem para alacaklar hem de memleketlerine dönüp mutlu olacaklar. Ancak onlar bunu parayı al ve git olarak algıladı. İstenmediklerini düşündüler. Biz ise bunu yıllar sonra fark ettik” diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’ya geldiğinde 20 bin kişi tarafından coşkuyla karşılandığını hatırlatan Laschet, “Biz buradaki Türklere sizin temsilciniz biziz demedik. Almanya’ya aidiyetleri konusunda geç kalınmış söylemler oldu. Partimizden Başbakan Angela Merkel bile yıllar sonra buradaki Türklere ‘ben sizin de başbakanınızım’ ifadesini kullandı” dedi.

 

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