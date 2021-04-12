Gurbetçiler korona aşısına ilgi göstermiyor! Avusturya’da Türkçe aşı kampanyası başlatıldı

Avusturya medyasında yer alan habere göre, koronavirüs aşı kampanyasını Avusturya’da yaşayan herkese gerçekten ulaştırmak ve onları önemi konusunda ikna etmek isteyen yetkililer yabancı dillerde bilgi veren referanslar da kullanılıyor.

Bu amaçla Türkçe, Boşnakça, Hırvatça, Sırpça ve Romence dillerinde aşının önemi ve aşılanmak için kayıt olunması kapsamında bilgiler içeren videolar yayınlandı.

Bu yöntemle ülkede yaşayan her kesime ulaşmayı hedeflediklerini belirten Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, her etnik göçmen kesimden birilerinin ana lisanında aşı çağrısında bulunacağını duyurdu.

Raab, bu kapsamda çalışma yürüten ve Entegrasyon Elçileri olarak nitelendirdiği kampanya yüzlerine teşekkür etti. 17 dilde yürütülecek olan aşı kampanyası ile toplumun büyük bir bölümünün aşılanmasının hedeflendiği de bildirildi.