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Gurbetçiler Girlevik Şelalesi’ne akın etti

Hava sıcaklığının 32 derecenin üzerine çıktığı Erzincan’da, yaz aylarında yurt dışı ve Türkiye’nin birçok ilinden memleketlerine gelen gurbetçiler, serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 13:19
Gurbetçiler Girlevik Şelalesi’ne akın etti

Hava sıcaklığının 32 derecenin üzerine çıktığı Erzincan’da, yaz aylarında yurt dışı ve Türkiye’nin birçok ilinden memleketlerine gelen gurbetçiler, serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti.


Erzincan’da, Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, serin havası ve doğal güzelliği ile hem şehrin stresinden hem de sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin uğrak yeri oluyor.


Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyü sınırlarında 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın buz tutması, yazın gürül gürül akışıyla her mevsim ziyaretçilerini adeta büyülüyor.


Sıcaklıkların artmasıyla şehrin stresinden ve gürültüsünden uzaklaşıp vakit geçirmek için doğayla iç içe olan serin alanlara yönelen vatandaşlar, 40 metreden akan buz gibi suyu ve doğal güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi mesire alanında serinliyor.


Özellikle hafta sonları yoğun gurbetçi akınına uğrayan Girlevik Şelalesi’nde ziyaretçiler, şelale çevresinde piknik yapma imkanı da buluyor.


Erzincan’a İsviçre’den gelen gurbetçi Akın Özkan, “Burası çok güzel. Bugün de hem mangal yapmak hem de serinlemek için geldik. Hayran kaldık” dedi.


Öte yandan, Doğu Anadolu Bölgesinde en yüksek hava sıcaklığı Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 33,5 derece olarak ölçüldü.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 13:19
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