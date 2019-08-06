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Gurbetçiler Develi’ye Akın Etti, Trafik ve Ekonomi Hareketlendi

Yaz mevsimi olması ve Kurban bayramının yaklaşmasıyla gurbetçiler Develi’ye akın etti.

06 Ağustos 2019 Salı 10:33
Gurbetçiler Develi’ye Akın Etti, Trafik ve Ekonomi Hareketlendi

Yaz mevsimi olması ve Kurban bayramının yaklaşmasıyla gurbetçiler Develi’ye akın etti. 65 bin olan ilçe nüfusu neredeyse üç katına çıktı. Yollar ve otoparklar araçlarla dolarken eğlence merkezleri ise insanlarla doldu.


Gurbetçilerin Develi’ye akın etmesi ve trafiğin yoğunlaşmasından dolayı kazaların önüne geçebilmek için tedbirler arttırıldı. Şehir içinde yollara kasis konurken tıkanan trafiği açmak için İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri yoğun bir çalışma içine girdi.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Develi Kaymakamı Murat Duru, "Şuanda Develimiz 64 bin 500 nüfusa sahip. Tabiki nüfusumuz bununla sınırlı değil. Ankara, İstanbul, Antalya gibi diğer illerimizde ve yurtdışında Develili olan hemşerilerimizin toplam sayısı 350 bin civarında. Özellikler Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında dışarıda yaşayan gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yaşayan hemşrilerimiz Develi’ye çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar. Doğup büyüdükleri memleketlerini ve akrabalarını ziyaret etmek istiyorlar. Buda ilçemizde nüfus yoğunluğu ,trafik yoğunluğu ve park sorununu ortaya çıkartıyor. Biz bu durumu her sene yaşadığımız için tedbirler alıyoruz bu tedbirlerin en önemlisi trafik tedbirleri. Emniyet ve jandarmamızla yine zabıtamızla koordine içerisinde ilçemize gelen vatandaşlarımızın rahat etmesi için huzur içerisinde memleketlerini ziyaret etmeleri için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Sık sık uygulamalar yapıyoruz hızlı araba kullananları trafik kurallarına uymayan vatandaşlarımızı uyarıyoruz çok ısrar ederlerse yasalarımızın emrettiği ölçüde işlemler yapıyoruz. Belediyemiz, Emniyet ve Jandarmamızla birlikte trafiğin yoğun olduğu ve karşıdan karşıya geçişlerin olduğu yerlere kazaları en aza indirmekkasisler koyduk. Gelen gurbetçilerimizi rahat ettirmek için elimizden gelen tedbirleri alıyoruz almaya da devam edeceğiz." dedi


Develi’ye akın eden gurbetçiler iş olmadığından ve piyasanın durgun olduğundan şikayetçi olan esnafın yüzünü güldürmeye başladı.


Develi giyim mağazası olan Özay Gürsoy, "Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı müşterilerimizde gelmeye başladı,önümüzde bir kurban bayramı süreci varoda nitekim ticarete de yansıyacak yavaş yavaş piyasada bir hareketlilik var inşaallah daha iyi olacağını ümit ediyoruz."dedi


Tatlı sektöründe esnaf olan Volkan Türkan ise, "Şuan sezonumuz açıldı kurban bayramı yaklaşıyor gurbetçi vatandaşlarımızda yavaş yavaş gelmeye başladı tatlı satışlarımızda yükselme oldu."dedi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:33
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