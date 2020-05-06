Gurbetçi vatandaş “yurt hezeyancılarının” yalanlarını yüzlerine böyle çarptı

Ölümcül yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt dışında bulunan vatandaşlarımız Türkiye’ye getirilmeye devam ediyor.

Ülkemiz, dünyada vatandaşlarını en çok koruyup gözeten ülke olarak öne çıkarken, koronavirüsle mücadelede aldığı ve uyguladığı kararlarla da diğer ülkelere parmak ısırtıyor.

Yurtlarda 14 günlük karantina

Koronavirüsle mücadelede yurt dışındaki vatandaşlarını yalnız bırakmayan Türkiye, gurbetçileri ülkeye getiriyor. Türkiye’ye getirilen gurbetçiler de koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca öğrenci yurtlarında karantina altında tutuluyor. Karantinadaki vatandaşların tüm ihtiyaçları devlet tarafından karşılanırken, bunu bulandırmak isteyenler de boş durmuyor.

“Yurt hezeyancıları” yine baş gösterdi

Gurbetçilerin, karantina altında tutuldukları yurtların bakımsız olduğu, durumun içler acısı olduğu hezeyanında bulunan içerdeki düşmanlara ise ders niteliğinde cevap yurt dışından getirilerek öğrenci yurdunda karantinaya alınan bir Türk vatandaşından geldi.

Kaldığı yurtta kendisine sunulan hizmetin kusursuzluğunu gösteren gurbetçi, tüm ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde hatta fazlasıyla karşılandığını belirtti.