Gurbetçi dadaşlar Aziziye’de

İstanbul’da yaşayan ve kültürel temaslarda bulunmak üzere Erzurum’da bulanan dadaşlar Aziziye’ye hayran kaldı.

Erzurum’da sıla-i rahim yapmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere bulanan İstanbul Erzurumlular Dernekleri Konfederasyonu yönetimi, Aziziye Belediyesi’nin misafiri olarak bir araya geldiler.

Konfederasyon Başkanı Ali Murat Altepe’ye dernek başkanları da eşlik etti. Başkan Orhan, gurbetçi misafirlerine Ilıca Termal Tesisleri, Ilıca yeni çarşı, Şehit Prof. Dr. Mustafa Varank Mesire Alanı ve Kültür Merkezi’ni gezdirdi.

Aziziye’de yapılan yatırımları yerinde gören gurbetçi dadaşlar, bölgenin sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili de bilgi aldılar.

Konfederasyon Başkanı Ali Murat Altepe, Aziziye’nin tarihi, kültürel, doğal ve birçok güzelliğiyle Erzurum’un yaşanabilir yerleşim yerlerinin başında geldiğini kaydetti.

Aziziye’nin il dışında özellikle termal güzellikleriyle ön palana çıktığını ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ile de oldukça fazla yatırım alarak göç veren yerine göç alan bir yaşam merkezi haline geldiğini belirtti.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, gurbetçi dadaşları ilçelerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını ve onların şehir dışında Erzurum’un vitrini konumdular. Türkiye, Erzurumluyu gurbetçi vatandaşlarımız sayesinde tanıyor ve bugün Erzurum’un şehir ve yurt dışında iyi bir imajı varsa, hiç şüphesiz gurbetçi dadaşların bunda çok büyük bir etkisi var. Bizler, Erzurum’da yaşayanlar olarak gurbetçilerimize her zaman kapımız açık. Her misafirimize ve gurbette yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.