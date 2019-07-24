Güray Vural, Gazişehir Gaziantep'te - Gaziantep ekibi, Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı



GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural ile temasa geçti. Kırmızı-siyahlı takımın kampına katılan deneyimli oyuncu, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da yer aldığı törenle kendisini iki yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attı. Açıklamada, Güray Vural'a yeni sezonda başarılar dilendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.