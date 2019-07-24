Günyüzü ilçesinde traktör birden alev aldı
Günyüzü ilçesinde tarla sürerken birden tutuşan traktör küle döndü.24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:17
Günyüzü ilçesinde tarla sürerken birden tutuşan traktör küle döndü.
İlçenin Kayakent mahallesinde Bayram Çizmelioğluna ait traktör tarlada çalıştığı sırada birden tutuştu. Sebebi belirlenemeyen yangında traktör küle döndü. Traktör sahibi Çizmelioğlu yangını söndürmek amacıyla, yanan traktörü sakarya nehrine sürdü ama fayda etmedi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiğinde traktörden geriye sadece iskelet kaldı.
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