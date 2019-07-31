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Günün kahramanları: Mahsur kalanları tek tek kurtardılar

Ankara'da 4 katlı apartmanın deposunda çıkan yangında mahsur kalan 30 kişi, inşaat işçileri tarafından vinçle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 20 kişiden 12'si ayakta tedavi edilirken, 1’i çocuk 8 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:36
Günün kahramanları: Mahsur kalanları tek tek kurtardılar

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerindeki 4 katlı bir apartmanın deposunda yangın çıktı. Depodan yükselen dumanı fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Bu sırada apartman boşluğuna dolan yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan yaklaşık 30 kişi pencere ve balkonlara çıkarak yardım istedi.

Vinçle kurtarıldılar

Mahsur kalanların çığlıklarını duyan inşaat işçileri de olaya müdahale etti. İnşaata ait bir vinci olay yerine getiren işçiler, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar ile baygınlık geçiren bir kadını kurtarmak için vincin uzayan bölümüne tahta koydu. Mahsur kalan yaklaşık 30 kişi, vinç yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 20 kişiye müdahale ederken, 1’i bebek 8 kişiyi ambulanslarla Şereflikoçhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Aileler gözyaşlarına boğuldu

Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekiplerin çalışmalarını izleyen aileler gözyaşlarına boğuldu. Apartmanda büyük çapta hasar meydana geldi.

Yaşanan panik anları kamerada

30 kişinin mahsur kaldığı olayda yaşanan panik anları ise çevredekileri tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 07:36
  1. Ankara
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