Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.125 2,97 BIST ANKARA 117.216 1,51 BIST ANTALYA 49.158 1,95 BIST BALIKESİR 68.922 2,49 BIST BURSA 134.588 0,71 BIST DENIZLI 84.762 2,17 BIST ISTANBUL 99.848 0,76 BIST IZMIR 155.411 -0,11 BIST KAYSERI 373.079 1,99 BIST KOCAELI 229.311 1,82 BIST KONYA 63.920 0,64 BIST TEKIRDAĞ 234.718 0,42 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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