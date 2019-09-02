Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi02 Eylül 2019 Pazartesi 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.125
|2,97
|BIST ANKARA
|117.216
|1,51
|BIST ANTALYA
|49.158
|1,95
|BIST BALIKESİR
|68.922
|2,49
|BIST BURSA
|134.588
|0,71
|BIST DENIZLI
|84.762
|2,17
|BIST ISTANBUL
|99.848
|0,76
|BIST IZMIR
|155.411
|-0,11
|BIST KAYSERI
|373.079
|1,99
|BIST KOCAELI
|229.311
|1,82
|BIST KONYA
|63.920
|0,64
|BIST TEKIRDAĞ
|234.718
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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