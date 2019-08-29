Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.917 -0,22 BIST ANKARA 115.981 1,31 BIST ANTALYA 48.374 0,90 BIST BALIKESİR 69.338 1,54 BIST BURSA 134.453 0,83 BIST DENIZLI 83.272 0,19 BIST ISTANBUL 98.677 1,29 BIST IZMIR 156.136 -0,08 BIST KAYSERI 366.274 0,49 BIST KOCAELI 224.448 -0,44 BIST KONYA 63.355 1,04 BIST TEKIRDAĞ 236.681 1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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