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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA168.1750,27
BIST ANKARA115.0981,16
BIST ANTALYA48.1480,50
BIST BALIKESİR67.4103,06
BIST BURSA132.7350,35
BIST DENIZLI84.0782,19
BIST ISTANBUL97.2780,14
BIST IZMIR155.9770,82
BIST KAYSERI367.5480,57
BIST KOCAELI226.895-1,62
BIST KONYA62.6280,58
BIST TEKIRDAĞ233.823-0,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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