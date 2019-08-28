Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|168.175
|0,27
|BIST ANKARA
|115.098
|1,16
|BIST ANTALYA
|48.148
|0,50
|BIST BALIKESİR
|67.410
|3,06
|BIST BURSA
|132.735
|0,35
|BIST DENIZLI
|84.078
|2,19
|BIST ISTANBUL
|97.278
|0,14
|BIST IZMIR
|155.977
|0,82
|BIST KAYSERI
|367.548
|0,57
|BIST KOCAELI
|226.895
|-1,62
|BIST KONYA
|62.628
|0,58
|BIST TEKIRDAĞ
|233.823
|-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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