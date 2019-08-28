Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.175 0,27 BIST ANKARA 115.098 1,16 BIST ANTALYA 48.148 0,50 BIST BALIKESİR 67.410 3,06 BIST BURSA 132.735 0,35 BIST DENIZLI 84.078 2,19 BIST ISTANBUL 97.278 0,14 BIST IZMIR 155.977 0,82 BIST KAYSERI 367.548 0,57 BIST KOCAELI 226.895 -1,62 BIST KONYA 62.628 0,58 BIST TEKIRDAĞ 233.823 -0,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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