Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 168.527 0,18 BIST ANKARA 113.912 1,64 BIST ANTALYA 47.701 -0,35 BIST BALIKESİR 61.163 1,94 BIST BURSA 133.728 -0,19 BIST DENIZLI 82.477 0,01 BIST ISTANBUL 96.704 0,57 BIST IZMIR 153.889 1,82 BIST KAYSERI 360.070 2,03 BIST KOCAELI 230.949 1,76 BIST KONYA 62.174 -0,68 BIST TEKIRDAĞ 221.450 5,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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