Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 173802,36 -5,89 BIST ANKARA 115500,55 -0,88 BIST ANTALYA 48966,33 +0,43 BIST BALIKESIR 58080,67 +2,07 BIST BURSA 138316,35 -0,07 BIST DENIZLI 84643,84 +0,45 BIST ISTANBUL 97956,77 -0,23 BIST IZMIR 155638,36 +0,31 BIST KAYSERI 340858,78 +1,97 BIST KOCAELI 239328,50 -0,18 BIST KONYA 62150,76 +0,22 BIST TEKIRDAG 207746,13 +1,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)







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