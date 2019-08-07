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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim (%)
BIST ADANA173802,36-5,89
BIST ANKARA115500,55-0,88
BIST ANTALYA48966,33+0,43
BIST BALIKESIR58080,67+2,07
BIST BURSA138316,35-0,07
BIST DENIZLI84643,84+0,45
BIST ISTANBUL97956,77-0,23
BIST IZMIR155638,36+0,31
BIST KAYSERI340858,78+1,97
BIST KOCAELI239328,50-0,18
BIST KONYA62150,76+0,22
BIST TEKIRDAG207746,13+1,24

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:59
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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