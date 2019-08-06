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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

06 Ağustos 2019 Salı 13:19
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA185.1500,48
BIST ANKARA115.2400,26
BIST ANTALYA48.8110,61
BIST BALIKESİR57.2520,27
BIST BURSA137.7930,31
BIST DENIZLI81.8450,41
BIST ISTANBUL97.8630,27
BIST IZMIR154.475-0,33
BIST KAYSERI331.019-0,88
BIST KOCAELI237.000-0,04
BIST KONYA62.1960,04
BIST TEKIRDAĞ204.607-0,01

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:19
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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