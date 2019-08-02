Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.914 -0,31 BIST ANKARA 116.858 -0,31 BIST ANTALYA 48.920 -0,19 BIST BALIKESİR 57.811 -0,57 BIST BURSA 139.242 -2,20 BIST DENIZLI 81.733 0,84 BIST ISTANBUL 100.324 -1,05 BIST IZMIR 156.281 -0,48 BIST KAYSERI 340.769 -0,20 BIST KOCAELI 243.840 -2,19 BIST KONYA 63.114 -0,52 BIST TEKIRDAĞ 212.336 -2,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.