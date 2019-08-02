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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

02 Ağustos 2019 Cuma 13:26
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA184.914-0,31
BIST ANKARA116.858-0,31
BIST ANTALYA48.920-0,19
BIST BALIKESİR57.811-0,57
BIST BURSA139.242-2,20
BIST DENIZLI81.7330,84
BIST ISTANBUL100.324-1,05
BIST IZMIR156.281-0,48
BIST KAYSERI340.769-0,20
BIST KOCAELI243.840-2,19
BIST KONYA63.114-0,52
BIST TEKIRDAĞ212.336-2,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:26
  1. BIST

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