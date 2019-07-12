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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

12 Temmuz 2019 Cuma 13:24
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA185.045-1,90
BIST ANKARA107.846-1,42
BIST ANTALYA48.432-2,64
BIST BALIKESİR53.9590,17
BIST BURSA135.311-0,46
BIST DENIZLI78.643-0,93
BIST ISTANBUL99.642-0,50
BIST IZMIR150.3370,59
BIST KAYSERI311.2990,38
BIST KOCAELI224.4741,13
BIST KONYA63.860-0,21
BIST TEKIRDAĞ211.804-0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:24
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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