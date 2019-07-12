Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi12 Temmuz 2019 Cuma 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.045
|-1,90
|BIST ANKARA
|107.846
|-1,42
|BIST ANTALYA
|48.432
|-2,64
|BIST BALIKESİR
|53.959
|0,17
|BIST BURSA
|135.311
|-0,46
|BIST DENIZLI
|78.643
|-0,93
|BIST ISTANBUL
|99.642
|-0,50
|BIST IZMIR
|150.337
|0,59
|BIST KAYSERI
|311.299
|0,38
|BIST KOCAELI
|224.474
|1,13
|BIST KONYA
|63.860
|-0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|211.804
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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