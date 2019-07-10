Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.955 1,73 BIST ANKARA 105.872 -0,47 BIST ANTALYA 49.198 0,00 BIST BALIKESİR 52.920 0,00 BIST BURSA 135.311 -0,53 BIST DENIZLI 77.260 -0,84 BIST ISTANBUL 97.495 0,38 BIST IZMIR 145.234 -0,06 BIST KAYSERI 305.763 -1,46 BIST KOCAELI 213.204 0,12 BIST KONYA 62.254 0,07 BIST TEKIRDAĞ 210.488 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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