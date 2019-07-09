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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

09 Temmuz 2019 Salı 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA194.426-0,59
BIST ANKARA108.571-2,16
BIST ANTALYA49.4672,36
BIST BALIKESİR53.985-0,55
BIST BURSA136.489-1,04
BIST DENIZLI79.146-0,07
BIST ISTANBUL98.067-0,95
BIST IZMIR146.559-1,84
BIST KAYSERI310.687-0,53
BIST KOCAELI212.7961,08
BIST KONYA62.920-0,79
BIST TEKIRDAĞ212.573-0,84

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 13:21
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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