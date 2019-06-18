Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.024 0,81 BIST ANKARA 113.260 1,24 BIST ANTALYA 47.909 0,40 BIST BALIKESİR 49.659 1,14 BIST BURSA 129.263 0,62 BIST DENIZLI 75.272 0,07 BIST ISTANBUL 96.514 1,47 BIST IZMIR 150.599 0,57 BIST KAYSERI 300.624 2,12 BIST KOCAELI 217.768 0,95 BIST KONYA 64.421 0,94 BIST TEKIRDAĞ 210.848 0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.