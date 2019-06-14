Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi



İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.958 3,49 BIST ANKARA 110.562 0,03 BIST ANTALYA 48.584 -0,06 BIST BALIKESİR 48.685 0,84 BIST BURSA 124.106 -0,56 BIST DENIZLI 74.949 -0,21 BIST ISTANBUL 92.912 0,04 BIST IZMIR 146.843 0,39 BIST KAYSERI 288.884 -0,49 BIST KOCAELI 212.969 -0,64 BIST KONYA 63.196 -0,34 BIST TEKIRDAĞ 204.481 0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)





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