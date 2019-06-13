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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

13 Haziran 2019 Perşembe 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA184.281-1,77
BIST ANKARA111.610-1,66
BIST ANTALYA47.6291,59
BIST BALIKESİR48.826-1,96
BIST BURSA125.584-2,33
BIST DENIZLI75.692-1,49
BIST ISTANBUL93.713-1,44
BIST IZMIR147.200-0,22
BIST KAYSERI291.246-1,97
BIST KOCAELI214.906-1,39
BIST KONYA63.602-1,22
BIST TEKIRDAĞ204.083-2,67

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:21
  1. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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