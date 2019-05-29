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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA178.6141,71
BIST ANKARA104.8730,26
BIST ANTALYA45.1580,81
BIST BALIKESİR47.4430,10
BIST BURSA117.9340,07
BIST DENIZLI74.062-1,10
BIST ISTANBUL89.6491,13
BIST IZMIR136.2980,94
BIST KAYSERI276.5070,09
BIST KOCAELI210.8540,69
BIST KONYA61.6530,29
BIST TEKIRDAĞ211.9821,78

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:21
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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