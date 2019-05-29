Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.614 1,71 BIST ANKARA 104.873 0,26 BIST ANTALYA 45.158 0,81 BIST BALIKESİR 47.443 0,10 BIST BURSA 117.934 0,07 BIST DENIZLI 74.062 -1,10 BIST ISTANBUL 89.649 1,13 BIST IZMIR 136.298 0,94 BIST KAYSERI 276.507 0,09 BIST KOCAELI 210.854 0,69 BIST KONYA 61.653 0,29 BIST TEKIRDAĞ 211.982 1,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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