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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26 Nisan 2019 Cuma 13:29
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA180.1980,52
BIST ANKARA113.2160,70
BIST ANTALYA47.2420,46
BIST BALIKESİR45.8880,26
BIST BURSA126.924-0,46
BIST DENIZLI83.7413,04
BIST ISTANBUL95.463-0,42
BIST IZMIR133.9600,14
BIST KAYSERI310.082-0,25
BIST KOCAELI221.4560,04
BIST KONYA64.2140,70
BIST TEKIRDAĞ177.969-0,44

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 13:29
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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