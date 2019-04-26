Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi26 Nisan 2019 Cuma 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|180.198
|0,52
|BIST ANKARA
|113.216
|0,70
|BIST ANTALYA
|47.242
|0,46
|BIST BALIKESİR
|45.888
|0,26
|BIST BURSA
|126.924
|-0,46
|BIST DENIZLI
|83.741
|3,04
|BIST ISTANBUL
|95.463
|-0,42
|BIST IZMIR
|133.960
|0,14
|BIST KAYSERI
|310.082
|-0,25
|BIST KOCAELI
|221.456
|0,04
|BIST KONYA
|64.214
|0,70
|BIST TEKIRDAĞ
|177.969
|-0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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