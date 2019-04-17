Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.103 0,17 BIST ANKARA 115.638 0,73 BIST ANTALYA 54.778 1,52 BIST BALIKESİR 45.589 1,07 BIST BURSA 133.585 0,46 BIST DENIZLI 80.291 0,59 BIST ISTANBUL 97.949 0,64 BIST IZMIR 138.767 1,47 BIST KAYSERI 324.217 0,10 BIST KOCAELI 228.052 0,37 BIST KONYA 62.317 2,47 BIST TEKIRDAĞ 188.803 0,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



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