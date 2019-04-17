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Seçim 2019 Sayfası

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:32
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA181.1030,17
BIST ANKARA115.6380,73
BIST ANTALYA54.7781,52
BIST BALIKESİR45.5891,07
BIST BURSA133.5850,46
BIST DENIZLI80.2910,59
BIST ISTANBUL97.9490,64
BIST IZMIR138.7671,47
BIST KAYSERI324.2170,10
BIST KOCAELI228.0520,37
BIST KONYA62.3172,47
BIST TEKIRDAĞ188.8030,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:32
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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