Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi17 Nisan 2019 Çarşamba 13:32
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.103
|0,17
|BIST ANKARA
|115.638
|0,73
|BIST ANTALYA
|54.778
|1,52
|BIST BALIKESİR
|45.589
|1,07
|BIST BURSA
|133.585
|0,46
|BIST DENIZLI
|80.291
|0,59
|BIST ISTANBUL
|97.949
|0,64
|BIST IZMIR
|138.767
|1,47
|BIST KAYSERI
|324.217
|0,10
|BIST KOCAELI
|228.052
|0,37
|BIST KONYA
|62.317
|2,47
|BIST TEKIRDAĞ
|188.803
|0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ