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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

14 Mart 2019 Perşembe 13:21
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA186.9260,92
BIST ANKARA122.2260,67
BIST ANTALYA52.6260,66
BIST BALIKESİR46.3571,24
BIST BURSA145.0350,09
BIST DENIZLI81.5390,07
BIST ISTANBUL102.3480,24
BIST IZMIR144.3300,93
BIST KAYSERI355.3940,69
BIST KOCAELI249.986-0,98
BIST KONYA60.4920,88
BIST TEKIRDAĞ186.011-1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:21
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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