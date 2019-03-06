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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

06 Mart 2019 Çarşamba 13:15
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA192.1530,49
BIST ANKARA127.7800,60
BIST ANTALYA55.4050,84
BIST BALIKESİR49.5401,10
BIST BURSA155.6470,12
BIST DENIZLI88.1441,56
BIST ISTANBUL105.7520,36
BIST IZMIR150.8480,45
BIST KAYSERI371.8133,07
BIST KOCAELI250.4700,16
BIST KONYA63.604-1,38
BIST TEKIRDAĞ180.5511,32

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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