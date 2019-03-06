Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi06 Mart 2019 Çarşamba 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|192.153
|0,49
|BIST ANKARA
|127.780
|0,60
|BIST ANTALYA
|55.405
|0,84
|BIST BALIKESİR
|49.540
|1,10
|BIST BURSA
|155.647
|0,12
|BIST DENIZLI
|88.144
|1,56
|BIST ISTANBUL
|105.752
|0,36
|BIST IZMIR
|150.848
|0,45
|BIST KAYSERI
|371.813
|3,07
|BIST KOCAELI
|250.470
|0,16
|BIST KONYA
|63.604
|-1,38
|BIST TEKIRDAĞ
|180.551
|1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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