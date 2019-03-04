Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|190.415
|1,77
|BIST ANKARA
|127.254
|1,06
|BIST ANTALYA
|54.644
|1,00
|BIST BALIKESİR
|49.897
|-0,85
|BIST BURSA
|152.313
|0,85
|BIST DENIZLI
|86.139
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|104.837
|0,09
|BIST IZMIR
|153.062
|-2,87
|BIST KAYSERI
|360.851
|-0,59
|BIST KOCAELI
|247.327
|0,86
|BIST KONYA
|62.893
|4,82
|BIST TEKIRDAĞ
|175.541
|-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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