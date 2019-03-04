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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA190.4151,77
BIST ANKARA127.2541,06
BIST ANTALYA54.6441,00
BIST BALIKESİR49.897-0,85
BIST BURSA152.3130,85
BIST DENIZLI86.139-0,77
BIST ISTANBUL104.8370,09
BIST IZMIR153.062-2,87
BIST KAYSERI360.851-0,59
BIST KOCAELI247.3270,86
BIST KONYA62.8934,82
BIST TEKIRDAĞ175.541-0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:27
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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