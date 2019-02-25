Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.305 2,18 BIST ANKARA 131.051 1,24 BIST ANTALYA 52.746 2,20 BIST BALIKESİR 50.778 1,53 BIST BURSA 149.281 3,46 BIST DENIZLI 84.494 1,45 BIST ISTANBUL 106.346 1,76 BIST IZMIR 158.970 0,75 BIST KAYSERI 350.803 2,00 BIST KOCAELI 247.182 -0,28 BIST KONYA 59.987 1,65 BIST TEKIRDAĞ 177.732 4,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)





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