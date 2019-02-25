Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi25 Şubat 2019 Pazartesi 13:37
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.305
|2,18
|BIST ANKARA
|131.051
|1,24
|BIST ANTALYA
|52.746
|2,20
|BIST BALIKESİR
|50.778
|1,53
|BIST BURSA
|149.281
|3,46
|BIST DENIZLI
|84.494
|1,45
|BIST ISTANBUL
|106.346
|1,76
|BIST IZMIR
|158.970
|0,75
|BIST KAYSERI
|350.803
|2,00
|BIST KOCAELI
|247.182
|-0,28
|BIST KONYA
|59.987
|1,65
|BIST TEKIRDAĞ
|177.732
|4,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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