Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi24 Ocak 2019 Perşembe 13:14
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.171
|1,53
|BIST ANKARA
|126.688
|2,36
|BIST ANTALYA
|52.347
|0,10
|BIST BALIKESİR
|46.825
|1,08
|BIST BURSA
|135.754
|0,70
|BIST DENIZLI
|85.178
|1,90
|BIST ISTANBUL
|100.585
|0,76
|BIST IZMIR
|161.410
|1,07
|BIST KAYSERI
|286.502
|0,92
|BIST KOCAELI
|234.030
|0,72
|BIST KONYA
|60.459
|1,22
|BIST TEKIRDAĞ
|159.780
|1,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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