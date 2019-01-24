Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: ŞehirEndeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.171 1,53 BIST ANKARA 126.688 2,36 BIST ANTALYA 52.347 0,10 BIST BALIKESİR 46.825 1,08 BIST BURSA 135.754 0,70 BIST DENIZLI 85.178 1,90 BIST ISTANBUL 100.585 0,76 BIST IZMIR 161.410 1,07 BIST KAYSERI 286.502 0,92 BIST KOCAELI 234.030 0,72 BIST KONYA 60.459 1,22 BIST TEKIRDAĞ 159.780 1,31 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.