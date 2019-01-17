Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi17 Ocak 2019 Perşembe 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|178.248
|0,03
|BIST ANKARA
|119.626
|0,82
|BIST ANTALYA
|50.465
|0,26
|BIST BALIKESİR
|45.513
|2,26
|BIST BURSA
|131.664
|0,25
|BIST DENIZLI
|80.714
|0,27
|BIST ISTANBUL
|95.916
|0,20
|BIST IZMIR
|153.916
|0,43
|BIST KAYSERI
|272.955
|1,29
|BIST KOCAELI
|216.760
|0,13
|BIST KONYA
|55.546
|0,40
|BIST TEKIRDAĞ
|157.206
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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