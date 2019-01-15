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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

15 Ocak 2019 Salı 13:33
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.0691,05
BIST ANKARA116.8821,21
BIST ANTALYA49.9751,53
BIST BALIKESİR44.4770,74
BIST BURSA130.0800,76
BIST DENIZLI80.4221,05
BIST ISTANBUL93.8621,07
BIST IZMIR152.7630,93
BIST KAYSERI266.5581,25
BIST KOCAELI213.7931,20
BIST KONYA55.1971,03
BIST TEKIRDAĞ155.2610,62

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 13:33
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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