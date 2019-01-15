Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi15 Ocak 2019 Salı 13:33
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.069
|1,05
|BIST ANKARA
|116.882
|1,21
|BIST ANTALYA
|49.975
|1,53
|BIST BALIKESİR
|44.477
|0,74
|BIST BURSA
|130.080
|0,76
|BIST DENIZLI
|80.422
|1,05
|BIST ISTANBUL
|93.862
|1,07
|BIST IZMIR
|152.763
|0,93
|BIST KAYSERI
|266.558
|1,25
|BIST KOCAELI
|213.793
|1,20
|BIST KONYA
|55.197
|1,03
|BIST TEKIRDAĞ
|155.261
|0,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ