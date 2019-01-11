Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi11 Ocak 2019 Cuma 13:26
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.442
|0,14
|BIST ANKARA
|116.276
|0,02
|BIST ANTALYA
|49.702
|0,61
|BIST BALIKESİR
|43.711
|0,55
|BIST BURSA
|128.637
|0,81
|BIST DENIZLI
|79.843
|1,10
|BIST ISTANBUL
|92.096
|0,41
|BIST IZMIR
|151.251
|0,99
|BIST KAYSERI
|266.663
|0,42
|BIST KOCAELI
|217.143
|1,28
|BIST KONYA
|55.455
|-0,50
|BIST TEKIRDAĞ
|153.021
|0,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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