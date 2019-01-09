Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi09 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.945
|1,38
|BIST ANKARA
|114.770
|1,11
|BIST ANTALYA
|50.346
|-0,78
|BIST BALIKESİR
|44.261
|0,54
|BIST BURSA
|126.232
|0,98
|BIST DENIZLI
|78.759
|0,80
|BIST ISTANBUL
|91.662
|0,27
|BIST IZMIR
|147.470
|0,27
|BIST KAYSERI
|273.897
|0,63
|BIST KOCAELI
|209.134
|1,43
|BIST KONYA
|56.451
|0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|149.268
|1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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