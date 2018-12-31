Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi31 Aralık 2018 Pazartesi 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|175.319
|1,38
|BIST ANKARA
|115.972
|-0,04
|BIST ANTALYA
|51.893
|0,05
|BIST BALIKESİR
|44.608
|1,00
|BIST BURSA
|125.038
|1,07
|BIST DENIZLI
|79.044
|-0,14
|BIST ISTANBUL
|91.648
|-0,04
|BIST IZMIR
|144.054
|-0,20
|BIST KAYSERI
|269.890
|0,24
|BIST KOCAELI
|206.592
|0,26
|BIST KONYA
|58.453
|0,76
|BIST TEKIRDAĞ
|149.784
|0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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