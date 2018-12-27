Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi27 Aralık 2018 Perşembe 13:22
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.171
|-0,50
|BIST ANKARA
|117.739
|0,44
|BIST ANTALYA
|52.347
|0,06
|BIST BALIKESİR
|45.141
|0,50
|BIST BURSA
|123.564
|-0,04
|BIST DENIZLI
|80.422
|1,05
|BIST ISTANBUL
|92.335
|-0,21
|BIST IZMIR
|145.997
|-0,19
|BIST KAYSERI
|272.020
|0,57
|BIST KOCAELI
|205.094
|0,37
|BIST KONYA
|58.490
|-0,88
|BIST TEKIRDAĞ
|149.752
|0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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