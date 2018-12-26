Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.859
|0,74
|BIST ANKARA
|117.057
|0,41
|BIST ANTALYA
|53.923
|-0,40
|BIST BALIKESİR
|44.899
|-0,28
|BIST BURSA
|123.595
|0,17
|BIST DENIZLI
|78.950
|0,22
|BIST ISTANBUL
|92.572
|0,05
|BIST IZMIR
|146.932
|0,43
|BIST KAYSERI
|271.661
|0,91
|BIST KOCAELI
|204.028
|0,54
|BIST KONYA
|59.223
|-0,07
|BIST TEKIRDAĞ
|150.179
|0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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