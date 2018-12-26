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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA174.8590,74
BIST ANKARA117.0570,41
BIST ANTALYA53.923-0,40
BIST BALIKESİR44.899-0,28
BIST BURSA123.5950,17
BIST DENIZLI78.9500,22
BIST ISTANBUL92.5720,05
BIST IZMIR146.9320,43
BIST KAYSERI271.6610,91
BIST KOCAELI204.0280,54
BIST KONYA59.223-0,07
BIST TEKIRDAĞ150.1790,42

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:15
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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