Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi21 Aralık 2018 Cuma 13:36
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.804
|0,09
|BIST ANKARA
|117.457
|0,79
|BIST ANTALYA
|54.225
|-2,81
|BIST BALIKESİR
|43.552
|0,23
|BIST BURSA
|124.095
|-0,31
|BIST DENIZLI
|80.532
|-0,94
|BIST ISTANBUL
|92.001
|-0,88
|BIST IZMIR
|148.560
|-0,67
|BIST KAYSERI
|279.227
|0,62
|BIST KOCAELI
|209.959
|-0,76
|BIST KONYA
|57.695
|0,03
|BIST TEKIRDAĞ
|149.454
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
YORUM YAZ