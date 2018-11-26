Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi26 Kasım 2018 Pazartesi 13:15
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|ŞehirEndeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.066
|1,83
|BIST ANKARA
|123.536
|0,95
|BIST ANTALYA
|50.356
|3,66
|BIST BALIKESİR
|47.501
|0,93
|BIST BURSA
|132.390
|2,18
|BIST DENIZLI
|71.069
|1,55
|BIST ISTANBUL
|94.354
|1,92
|BIST IZMIR
|154.579
|2,48
|BIST KAYSERI
|254.632
|0,65
|BIST KOCAELI
|212.950
|-0,37
|BIST KONYA
|57.966
|2,75
|BIST TEKIRDAĞ
|162.658
|0,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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