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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

ŞehirEndeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.5651,59
BIST ANKARA122.5391,33
BIST ANTALYA47.5380,92
BIST BALIKESİR47.3190,66
BIST BURSA126.8341,69
BIST DENIZLI69.6771,19
BIST ISTANBUL91.5340,43
BIST IZMIR149.2971,73
BIST KAYSERI251.507-0,55
BIST KOCAELI210.940-0,18
BIST KONYA56.4601,55
BIST TEKIRDAĞ158.2661,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:44
  1. BIST 100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

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