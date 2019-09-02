Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması02 Eylül 2019 Pazartesi 13:25
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|434.710.131
|Garanti Bankası
|315.485.028
|ASELSAN
|177.157.083
|Petkim
|164.997.263
|Akbank
|124.615.065
|Halkbank
|121.948.194
|Tüpraş
|109.866.767
|İş Bankası (C)
|101.717.094
|Yapı ve Kredi Bank.
|86.567.000
|Türk Telekom
|71.871.293
|Ereğli Demir Çelik
|64.719.638
|Vakıflar Bankası
|60.656.720
|Adese Alışveriş Ticaret
|57.733.491
|Pegasus
|46.577.510
|Turkcell
|42.214.667
|Koza Madencilik
|41.882.081
|Sasa Polyester
|40.436.606
|Emlak Konut GMYO
|38.480.970
|Kardemir (D)
|33.772.585
|Doğan Holding
|32.063.689
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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