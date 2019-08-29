Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması29 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|372.882.772
|Garanti Bankası
|344.793.137
|ASELSAN
|202.929.012
|Yapı ve Kredi Bank.
|182.036.746
|Pegasus
|132.283.193
|Halkbank
|129.168.889
|Akbank
|118.225.508
|Tüpraş
|92.162.250
|Vakıflar Bankası
|89.718.254
|Kardemir (D)
|60.960.359
|İş Bankası (C)
|60.698.013
|Petkim
|58.019.770
|Koza Madencilik
|56.672.709
|Fenerbahçe Futbol
|51.581.221
|Turkcell
|50.429.899
|Adese Alışveriş Ticaret
|46.205.203
|Emlak Konut GMYO
|45.573.773
|Ereğli Demir Çelik
|43.763.377
|İpek Doğal Enerji
|41.201.629
|Koza Altın
|31.761.934
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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