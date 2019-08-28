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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları451.610.940
Garanti Bankası416.046.438
Yapı ve Kredi Bank.199.684.729
Akbank123.706.057
ASELSAN120.444.828
Turkcell119.164.019
Adese Alışveriş Ticaret117.106.884
Pegasus116.228.307
Tüpraş105.864.035
Halkbank88.024.521
Koza Madencilik86.700.922
Petkim83.890.591
Koza Altın74.352.603
İş Bankası (C)71.268.970
Türk Telekom68.130.730
Ereğli Demir Çelik67.163.926
Kardemir (D)61.947.904
Bim Mağazalar60.369.188
Vakıflar Bankası59.431.860
İpek Doğal Enerji46.864.702

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:33
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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