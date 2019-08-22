0553 313 94 23

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası459.473.772
Türk Hava Yolları435.348.797
Halkbank211.914.015
Pegasus197.470.918
ASELSAN193.629.987
Koza Madencilik120.970.082
Vakıflar Bankası117.817.454
Akbank99.953.051
İş Bankası (C)90.277.289
Tüpraş82.699.580
Petkim80.786.782
Ereğli Demir Çelik79.663.013
İpek Doğal Enerji77.978.724
Kardemir (D)72.716.000
Türk Telekom72.073.792
Yapı ve Kredi Bank.62.075.151
Turkcell47.598.819
Koza Altın47.310.623
Soda Sanayii46.246.852
Koç Holding32.045.796

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı
    1. Otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı
    2. Teknoloji gelişti ama onlara ilgi hiç..
    3. Gaziler kayyum kararından memnun,..
    4. Ailenin 3 uzman çavuşundan 1’i şehit..
    5. Türkiye Avukat Spor Oyunları Samsun’da..
    6. TEKSÜT Bandırma play-off geleneğini..
    7. Türk şirketin inşa ettiği Yuri Gagarin..
    8. Karamürsel’de erken teşhis için tarama..
    9. Ersun Yanal onayladı! Fenerbahçe'den..
    10. Torbalı’daki Börülce Festivali..
    11. Türk şirketten Rusya’ya 2 otel yatırımı
    12. Dere Islahı Projesi Çalışmaları Başladı
    13. Fenerbahçe’de Başakşehir mesaisi..
    14. Sel sonrası dükkanlarda temizlik..
    15. İş adamı Kutlu Özdemir: “Konut kredisi..
    16. Manavgat’ta traktör uçuruma devrildi:..
    17. Başkan Büyükgöz, eğitimde personelini..
    18. Malazgirt Zaferi Kutlamaları KKTC’den..
    19. Ordu’da elektrik akımına kapılarak..
    20. Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı
    21. Çocuklarınızın sağlığı için bu hususa..
    22. Ricardo Quaresma Beşiktaş'tan..
    23. KKTC Başbakanı Ersin Tatar Türkiye'de
    24. Midyat'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    25. Rusya'dan Türkiye açıklaması!
    26. Açıklama geldi! Falcao Galatasaray'a...
    27. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü..
    28. Eskişehir’in yeni Başsavcısı İrcal’dan..
    29. Doğu ve Güneydoğu Ligi Gaziantep’te..
    30. Çanakkale'de 135 kaçak göçmen yakalandı
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal