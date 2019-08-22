Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması22 Ağustos 2019 Perşembe 13:20
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|459.473.772
|Türk Hava Yolları
|435.348.797
|Halkbank
|211.914.015
|Pegasus
|197.470.918
|ASELSAN
|193.629.987
|Koza Madencilik
|120.970.082
|Vakıflar Bankası
|117.817.454
|Akbank
|99.953.051
|İş Bankası (C)
|90.277.289
|Tüpraş
|82.699.580
|Petkim
|80.786.782
|Ereğli Demir Çelik
|79.663.013
|İpek Doğal Enerji
|77.978.724
|Kardemir (D)
|72.716.000
|Türk Telekom
|72.073.792
|Yapı ve Kredi Bank.
|62.075.151
|Turkcell
|47.598.819
|Koza Altın
|47.310.623
|Soda Sanayii
|46.246.852
|Koç Holding
|32.045.796
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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