Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması20 Ağustos 2019 Salı 13:34
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|498.830.340
|Türk Hava Yolları
|307.722.471
|Akbank
|144.513.260
|ASELSAN
|124.554.752
|Pegasus
|124.493.715
|Halkbank
|118.345.848
|Vakıflar Bankası
|118.247.589
|Petkim
|109.577.008
|Tüpraş
|108.287.189
|İş Bankası (C)
|97.415.523
|Koza Madencilik
|96.904.049
|Türk Telekom
|88.513.004
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.484.601
|Vestel
|76.189.083
|İpek Doğal Enerji
|75.172.348
|Soda Sanayii
|61.062.909
|Ereğli Demir Çelik
|55.303.599
|Koza Altın
|43.906.655
|İş Fin.Kir.
|37.914.991
|Bim Mağazalar
|30.873.825
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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