0553 313 94 23

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

20 Ağustos 2019 Salı 13:34
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası498.830.340
Türk Hava Yolları307.722.471
Akbank144.513.260
ASELSAN124.554.752
Pegasus124.493.715
Halkbank118.345.848
Vakıflar Bankası118.247.589
Petkim109.577.008
Tüpraş108.287.189
İş Bankası (C)97.415.523
Koza Madencilik96.904.049
Türk Telekom88.513.004
Yapı ve Kredi Bank.80.484.601
Vestel76.189.083
İpek Doğal Enerji75.172.348
Soda Sanayii61.062.909
Ereğli Demir Çelik55.303.599
Koza Altın43.906.655
İş Fin.Kir.37.914.991
Bim Mağazalar30.873.825

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:34
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, yetişkinlere de hizmet verecek
    1. Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam..
    2. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    3. Başkan Alan, Halk Günü toplantılarını..
    4. İzmir-İstanbul otoyolunda kaza: 4..
    5. Binlerce İzmirli gönüllü oldu:..
    6. Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna..
    7. Tanzanya timsahlarını satışa çıkarıyor
    8. Geleceğin robotik kodlama ustaları..
    9. Böbrekleri rahatlatan kakaonun diğer..
    10. Ölü doğan tek başlı, iki vücutlu ve..
    11. GMİS, başdanışman Oruç’u ziyaret etti
    12. Erciyes Üniversitesi "canlı model"..
    13. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1..
    14. Demir, madenlerin insan ve çevre..
    15. Avanos’ta aranan bir şahıs yakalandı
    16. Burs ve iş garantisi tekstil..
    17. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    18. SGK emekli prim gün sayısı! Ne zaman..
    19. Günün ilk yarısında değer kaybeden..
    20. Fatsa Giyim Eşyaları Odası yeni yerinde
    21. Günün ilk yarısında en çok değer..
    22. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    23. Dev petrol arama platformu "Scarabeo..
    24. Günün ilk yarısında endekslerin..
    25. Denizli’deki restoranda çıkan yangında..
    26. Günün ilk yarısında şehir..
    27. Trabzonspor'dan Mehmet Topal bombası
    28. Borsa ilk yarıda yükseldi
    29. İsmail Kartal: "Eksiklere rağmen iyi..
    30. Büyükşehir’den Konya genelinde..
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    Karşılama töreninde büyük skandal! Kendisine uzatılan ekmeği yere attı
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz