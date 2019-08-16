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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

16 Ağustos 2019 Cuma 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası475.433.389
Türk Hava Yolları331.710.094
Pegasus159.195.577
Koza Madencilik158.342.417
Akbank143.721.433
Vakıflar Bankası136.134.006
İpek Doğal Enerji87.852.250
Petkim87.291.205
Halkbank85.381.868
Sasa Polyester79.804.026
İş Bankası (C)78.910.050
Yapı ve Kredi Bank.72.436.457
Koza Altın67.225.816
ASELSAN65.251.559
Kardemir (D)58.042.122
Tüpraş53.458.728
Ereğli Demir Çelik48.401.796
Bim Mağazalar40.155.299
Koç Holding39.837.550
Türk Telekom39.018.823

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 13:29
  1. BIST100
  2. BIST Şirketleri
  3. Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

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