Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması16 Ağustos 2019 Cuma 13:29
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) Enyüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|475.433.389
|Türk Hava Yolları
|331.710.094
|Pegasus
|159.195.577
|Koza Madencilik
|158.342.417
|Akbank
|143.721.433
|Vakıflar Bankası
|136.134.006
|İpek Doğal Enerji
|87.852.250
|Petkim
|87.291.205
|Halkbank
|85.381.868
|Sasa Polyester
|79.804.026
|İş Bankası (C)
|78.910.050
|Yapı ve Kredi Bank.
|72.436.457
|Koza Altın
|67.225.816
|ASELSAN
|65.251.559
|Kardemir (D)
|58.042.122
|Tüpraş
|53.458.728
|Ereğli Demir Çelik
|48.401.796
|Bim Mağazalar
|40.155.299
|Koç Holding
|39.837.550
|Türk Telekom
|39.018.823
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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